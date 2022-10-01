Россияне похитили директора Запорожской АЭС: чем это опасно

Судьба мужчины неизвестна более 12 часов

Российские оккупанты задержали Игоря Мурашова — генерального директора Запорожской атомной электростанции. Он ехал от станции в Энергодар — российский патруль вытянул его из машины и с завязанными глазами увез в неизвестном направлении.

Об этом сообщили в "НАЭК "Энергоатом". Неизвестно, где находится гендиректор ЗАЭС сейчас. Похищение произошло в пятницу, 30 сентября около 16 часов.

В заявлении "Энергоатома" отмечается, что гендиректор ЗАЭС — лицензированное лицо и именно он несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность ЗАЭС. Для эксплуатации станции его задержание — опасно.

В "Энергоатоме" обратились к сотрудникам росатома и российским военным прекратить акты ядерного терроризма против коллектива и вернуть руководителя станции. Также обратились к гендиректору МАГАТЕ Рафаэлю Гросси и руководителю ВАО АЭС Тому Митчеллу с призывом содействовать в освобождении Мурашова из плена.

Ранее "Телеграф" сообщал о систематических обстрелах оккупированной ЗАЭС со стороны россиян. Большей частью они припадают на электрооборудование — линии электроснабжения не раз были перебиты и энергоблоки полностью останавливались.