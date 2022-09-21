Россияне ночью обстреляли Запорожскую АЭС: куда попали

Оккупанты не стесняются даже присутствия на станции представителей международной миссии МАГАТЭ

Не успел мир переварить новость о полной остановке работы Запорожской АЭС, как россияне в очередной раз устроили обстрел территории ядерного объекта. В ночь на 21 сентября они повредили оборудование шестого энергоблока, который обеспечивает его связь с открытым распределительным устройством станции.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома", передает "Телеграф". Отметим, что после обстрела автоматически отключились трансформаторы, обеспечивающие личные потребности энергоблока, а также основной блоковый трансформатор.

Энергоблок продолжил работать на двух дизельных генераторах системы безопасности, которые запустились в аварийном режиме. Сейчас именно с их помощью обеспечивается работа необходимых насосов, что охлаждают ядерное топливо.

Спустя почти час после повреждения линии работники объекта смогли наладить питание систем шестого энергоблока за счет других его "побратимов". Пока что дизель-генераторы в пострадавшем энергоблоке отключены, находясь в режиме ожидания.

Наиболее циничным является тот момент, что обстрел российские захватчики провели, несмотря на присутствие рядом с ними представителей международной миссии МАГАТЭ. В "Энергоатоме" такие действия называют ядерным терроризмом и призывают руководство МАГАТЭ реагировать на подобные случаи более активно и решительно.

Главная цель украинских энергетиков — установить зону ядерной и физической безопасности вокруг атомных электростанций нашей страны, включая Запорожскую АЭС.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на происходящее в Энергодаре реагирует официальный Вашингтон.

Также мы публиковали мнение медиаэкспертки Татьяны Поповой, которая объяснила, каким образом МАГАТЭ может помочь россиянам поскорее покинуть территорию ЗАЭС.