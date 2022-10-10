Щит и средство давления: зачем россия захватила и устраивает провокации на Запорожской АЭС

Россияне захватили Запорожскую АЭС, но подключить ее к своей энергосистеме не смогли, после чего решили шантажировать ею Украину и мир

Российские войска еще в марте захватили Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре (Запорожская область), а в начале октября российский диктатор владимир путин своим указом "присвоил" АЭС. За время, которое станция находится под контролем россиян, там произошло множество провокаций и нарушений как международных норм, так и правил безопасности. При этом эксперты отмечают, что использовать по прямому назначению объект россияне не могут, однако убеждены, что сейчас рф использует ЗАЭС в качестве щита, военной базы и средства давления на весь остальной мир.

Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте "OBOZREVATEL" в понедельник, 10 октября.

Так, после захвата Запорожской АЭС оккупанты превратили ядерную станцию в военную базу, разместив на ее территории более 500 солдат, 50 военных машин, вооружение и взрывчатку. Это противоречит Женевской конвенции и нормам международного права, согласно которым ядерные атомные объекты не должны подвергаться нападению.

Примечательно, что как энергогенерирующий объект, ЗАЭС для россии бесполезна: несколько месяцев рф пыталась подключить станцию к своим электросетям. На станцию даже приезжали работники "Росатома". Но у них ничего не вышло. Дело в том, что Запорожская АЭС работает на американском ядерном топливе и технологиях, которые значительно отличаются от российских, из-за чего план переподключения провалился.

После этого россия изменила тактику и начиная с июля ее военные начали обстреливать станцию и обвинять в этом украинцев. Такие обстрелы уже несколько раз приводили к обесточиванию станции, что является аварийной ситуацией и несет серьезную угрозу безопасности. О том, какой смысл украинцам обстреливать свою станцию на своей территории, ведь в случае аварии основной урон понесет именно Украина, российские власти и пропаганда ничего внятного за все это время так и не ответили. Вместо этого постоянно звучат обвинения в адрес Украины в в дестабилизации ситуации вокруг Запорожской АЭС. Таким образом Кремль пытается оправдать незаконные действия собственной армии, которые могут спровоцировать катастрофу.

Еще одним нарушением международных правил и соглашений россией является то, что многие месяцы после захвата ЗАЭС россияне не пропускали на станцию представителей профильной международной организации — МАГАТЭ. Только в сентябре удалось договориться о посещении миссией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) станции, и то под дулами российских автоматов.

"Эксперты уверяют, что россияне сейчас используют ЗАЭС в качестве щита, военной базы и средства манипуляции, шантажа и давления на мир. Ситуация усугубилась после псевдореферендумов — теперь россия утверждает, что аннексировала Энергодар вместе с АЭС. Единственной надеждой на сдерживание катастрофы является миссия МАГАТЭ, признающая станцию объектом украинской инфраструктуры", — говорится в статье.

Примечательно, что МАГАТЭ отказалось признавать Запорожскую АЭС российским объектом и подчеркнуло, что станция является объектом украинской инфраструктуры.