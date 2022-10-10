Щит та засіб тиску: навіщо росія захопила та влаштовує провокації на Запорізькій АЕС

Росіяни захопили Запорізьку АЕС, але підключити її до своєї енергосистеми не змогли, після чого вирішили шантажувати нею Україну та світ

Російські війська ще в березні захопили Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі (Запорізька область), а на початку жовтня російський диктатор володимир путін своїм указом "привласнив" АЕС. За час, який станція перебуває під контролем росіян, там сталася безліч провокацій та порушень як міжнародних норм, так і правил безпеки. При цьому експерти зазначають, що використовувати за прямим призначенням об’єкт росіяни не можуть, проте переконані, що зараз росія використовує ЗАЕС як щит, військову базу і засіб тиску на решту світу.

Про це йдеться у статті, опублікованій на сайті "OBOZREVATEL" у понеділок, 10 жовтня.

Так, після захоплення Запорізької АЕС окупанти перетворили ядерну станцію на військову базу, розмістивши на її території понад 500 солдатів, 50 військових машин, озброєння та вибухівку. Це суперечить Женевській конвенції та нормам міжнародного права, згідно з якими ядерні атомні об’єкти не повинні зазнавати нападу.

Примітно, що як енергогенеруючий об’єкт, ЗАЕС для росії не підійшла: кілька місяців рф намагалася підключити станцію до своїх електромереж. На станцію навіть приїжджали працівники "Росатому". Але в них нічого не вийшло. Справа в тому, що Запорізька АЕС працює на американському ядерному паливі та технологіях, які значно відрізняються від російських, через що план перепідключення провалився.

Після цього росія змінила тактику і, починаючи з липня, її військові почали обстрілювати станцію і звинувачувати в цьому українців. Такі обстріли вже кілька разів призводили до знеструмлення станції, що є аварійною ситуацією та несе серйозну загрозу безпеці. Про те, який сенс українцям обстрілювати свою станцію на своїй території, адже у разі аварії основну шкоду зазнає саме Україна, російська влада та пропаганда нічого виразного за весь цей час так і не відповіли. Натомість постійно звучать звинувачення на адресу України у дестабілізації ситуації навколо Запорізької АЕС. Таким чином, Кремль намагається виправдати незаконні дії власної армії, які можуть спровокувати катастрофу.

Ще одним порушенням міжнародних правил та угод росією є те, що багато місяців після захоплення ЗАЕС росіяни не пропускали на станцію представників профільної міжнародної організації – МАГАТЕ. Тільки у вересні вдалося домовитися про відвідання місією Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) станції, та й то під дулами російських автоматів.

"Експерти запевняють, що росіяни зараз використовують ЗАЕС як щит, військову базу і засоби маніпуляції, шантажу і тиску на світ. Ситуація посилилася після псевдореферендумів — тепер росія стверджує, що анексувала Енергодар разом з АЕС. Єдиною надією на стримування катастрофи визнає станцію об’єктом української інфраструктури", — йдеться у статті.

Примітно, що МАГАТЕ відмовилося визнавати Запорізьку АЕС російським об’єктом та наголосило, що станція є об’єктом української інфраструктури.