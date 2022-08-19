Росіяни стягнули техніку впритул до ядерного реактора на ЗАЕС - відео виявилося правдивим

Журналісти нарахували щонайменше 5 вантажівок, які росіяни розмістили у 130 метрах від реактора

Напередодні у мережі з'явилося відео нібито зсередини Запорізької АЕС, яку російські військові окупували та використовують для шантажу. Кадри нібито стали підтвердженням, що ворожа армія стягнула на атомний об'єкт військову техніку та розташувала її у машинному залі станції.

Вже у п'ятницю, 19 серпня, CNN завдяки геолокації зміг відстежити та підтвердили справжність відео, яке два дні поспіль поширювалося у мережі.

Військову техніку росіян зняли на відео на ЗАЕС

Телеканал повідомив, що встановити час знімання цього відео не вдалося, однак зрозуміло, що військова техніка розташована у машинному залі, який пов'язаний з ядерним реактором на Запорізькій АЕС. Журналісти з'ясували, що це лише один із шести залів атомного об'єкта і конкретно цей розташований на західній стороні станції.

Транспортні засоби на кадрах — цілком ймовірно, російські військові вантажівки. Їх росіяни розмістити у західному краї машинного залу всього за 130 метрів від ядерного реактора. Російських машин там як мінімум 5 — вони промарковані символом "Z", який використовує ворожа армія, а поруч з ними розташовані дві конструкції, які нагадують намети. Встановити, чи належать ці конструкції станції, чи їх зробили тут російські окупанти, не вдалося.

Тим часом журналіст ITN Емма Барроуз у Twitter процитувала представника західної розвідки, який повідомив, що загроза обстрілів Запорізької АЕС зникла, але постала інша не менш серйозна проблема.

"Нас непокоїть [на Запорізькій електростанції] водяне охолодження ядерних реакторів. Якщо мережеве електропостачання порушується, це змушує їх використовувати резервні генератори. Якщо вони зазнають невдачі… ми опинимося в більш серйозній ситуації", — каже розвідник, відзначаючи, що на станції створена інфраструктура, щоб "впоратися з цивільним авіалайнером, який летить у неї".

У західній розвідці також наголосили, що Запорізька АЕС виробляє 20% електроенергії в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що постійні обстріли Запорізької АЕС з боку російських окупантів, а також той факт, що вони почали стягувати на атомний об'єкт вибухівку, призвели до того, що ситуація на станції повністю вийшла з-під контролю. МАГАТЕ буквально благає допустити туди перевірку, зазначивши, що росіяни порушили всі принципи ядерної безпеки.