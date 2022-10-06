Глава МАГАТЕ чітко висловився щодо "присвоєння" росією Запорізької АЕС

В агентстві зайняли чітку позицію

У четвер, 6 жовтня, на 225-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відмовилося визнавати Запорізьку АЕС російським об’єктом.

З відповідною заявою виступив генеральний директор організації Рафаель Гроссі, передає reuters. Він наголосив, що станція є об’єктом української інфраструктури.

"Це питання, що стосується міжнародного права… ми хочемо, щоб війна припинилася негайно, і, звісно, позиція МАГАТЕ полягає в тому, що цей об’єкт є українським", — заявив Гроссі.

Нагадаємо, в середу, 5 жовтня, президент росії володимир путін видав указ, яким доручив передати Запорізьку АЕС під управління рф.

Напередодні російські загарбники викрали Ігоря Мурашова – генерального директора Запорізької атомної електростанції. МАГАТЕ вимагало у кремля пояснень через цю ситуацію. У понеділок, 3 жовтня, окупанти відпустили Мурашова. У середу повідомлялося, що комісія МАГАТЕ знову може відвідати ЗАЕС. Раніше в організації прозвітували про першу інспекцію на даному об’єкті.