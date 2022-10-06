Війна — день 225: ЗСУ звільняють Луганщину, а окупанти б’ють по мирних містах

Оперативно про головне 6 жовтня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 225 днів. ЗСУ продовжують виганяти окупантів із населених пунктів на Донбасі і вже з’являються відомості про успіхи в Луганській області, а також про те, що росіяни більше не зможуть активно користуватися головним шляхом постачання Лисичанська — трасою Сватово-Кремінна. Водночас на звільнених територіях з’являються нові й нові свідчення про звірства росіян над місцевими жителями.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 6 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Увечері у селищі Кача на півночі від Севастополя чули сильний вибух. За деякими даними, спрацювала система ППО.

00:00 На Одещині знову чути прольоти дронів-камікадзе, місцевих жителів закликають пройти в укриття

Нагадаємо, дані за 3 жовтня доступні у зведенні: "Війна — день 222: ЗСУ тиснуть окупантів у Херсонській області і продовжують наступ на сході"

Про те, що відбувалося 4 жовтня, читайте у трансляції: "Війна — день 223: ЗСУ продовжують звільняти Херсонщину і знищують окупантів на Донбасі"

Інформація за 5 жовтня доступна у матеріалі: "Війна — день 224: ЗСУ звільняють Луганщину та наступають на Херсонщині".