Окупанти примусово депортують укранців: Зеленський назвав захмарні числа

Над викраденими українцями в росії жахливо знущаються

З початком повномасшабного вторгнення росії в Україну ворожа держава безперервно вчиняє вбивства, катує людей чи краде їх і вивозить за межі рідних міст. За останніми данними вже понад 1,6 млн осіб були примусово депортовані з України в російську федерацію, де перебувають там переважно в жахливих умовах.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до Організації американських держав. Він зазначив, що люди для росії це також ресурс, і окупанти продовжуватимуть вчинять злочини, допоки Україна не переможе їх.

"Питання для нас лише в одному: скільки ще нагших людей росія встигне вбити, перш ніж визнає поразку. Скільки ще росія встигне вкрасти з України зерна, ресурсів, промислових підприємств, які окупанти просто розбирають і вивозять у росію, а також людей. Вони крадуть людей. Вже понад 1 600 000 українців примусово депортовані в росію", — підкреслив президент.

За словами Зеленського, ці люди не мають можливості покинути територію загарбницької країни. Переважно це через те, що за ними встановлений постійний контроль і всі їхні речі були відібрані.

"Вони розпорошені по території цієї держави, розкидані по віддалених регіонах росії. У багатьох з них відібрали документи, багато з них пройшли через страшні фільтраційні табори окупантів, де над ними знущалися і залякували", — додав він.

Звернення Зеленського

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Зеленський відреагував на обстріл цивільної колони в Запоріжжі. Він вважає, що росіяни вчиняють такі злочини через свої важкі невдачі на фронті.