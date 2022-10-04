Війна — день 223: ЗСУ продовжують звільняти Херсонщину та знищують окупантів на Донбасі

Оперативно про головне за 4 жовтня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 223 дні. Під час контрнаступу ЗСУ продовжують звільняти населені пункти в Херсонській області, а після повернення Лимана окупанти почали серйозно турбуватися про те, що їм доведеться тікати і з Лисичанська. У відповідь на свої поразки росіяни продовжують ракетні обстріли мирних міст, через що страждають пересічні українці.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Американський мільярдер Ілон Маск видав свій "план" щодо мирної угоди між Україною та росією, чим розпалив неабияку суперечку в мережі. Відреагував на це і голова МЗС Дмитро Кулеба

Нагадаємо, про те, що відбувалося 1 жовтня, читайте у трансляції: "Війна — день 220: "котел" для окупантів у Лимані та підрахунки жертв у Запоріжжі"

Інформація про те, що відбувалося 2 жовтня, доступна у матеріалі: "Війна — день 221: росія загрожує ядерною зброєю, а ЗСУ зачистили Лиман"

А дані за 3 жовтня доступні у зведенні: "Війна — день 222: ЗСУ тиснуть окупантів у Херсонській області і продовжують наступ на сході"