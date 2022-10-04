путін знайшов мету для ядерного удару? The Times помітила військовий ешелон

У рф зафіксували ешелон з "ядеркою", який рухався в напрямку України

Президент росії володимир путін, який на систематичній основі сипле погрозами щодо застосування ядерної зброї, ймовірно планує продемонструвати світові свою готовність до цього за допомогою ядерного випробування на кордонах України.

Як, посилаючись на військові джерела, пише видання The Times, НАТО вже встигло попередило своїх членів про можливість використання зброї масового ураження впритул до українських територій. На думку експертів, таким чином кремлівський диктатор віддає сигнали світовій спільноті щодо своєї готовності до значної ескалації, адже російська армія поспіхом втрачає свою перевагу на полі бою з українцями.

Також зазначається, що побоювання, зумовлені попередніми заявами російського диктатора путіна стосовно того, що він все ж може вдатися до такої тактики, були посилені заявами щодо того, що потяг, який раніше було помічено у центральній частині росії, керований секретним ядерним підрозділом, відправлений саме у напрямку України.

Ешелон з ядерними боєприпасами

Повідомляється, що "ядерку", можуть випробувати в акваторії Чорного моря. В разі помилки можуть постраждати і російські прикордонні міста. Водночас міністри оборони Британії та Пентагон все ж вважають ядерний удар маловірогідним.

За словами одного з польських оборонних аналітиків, локомотив був пов’язаний з 12-м головним управлінням російського міністерства оборони. Саме це відомство відповідає за ядерні боєприпаси, їх зберігання, обслуговування, транспортування та видачу їх підрозділам.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як міністр оборони Олексій Резніков прокоментував ймовірність застосування путіним зброї масового ураження проти України. На думку очільника українського оборонного відомства, термін придатності цього типу російського озброєння вже давно міг вийти.