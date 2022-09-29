Ядерні погрози путіна: Резніков вказав на небезпечний для росії момент

Термін придатності цього типу зброї міг вийти ще у 1997-му році

На тлі погроз кремлівського диктатора володимира путіна застосувати ядерну зброю, міністр оборони Олексій Резніков припустив, що термін придатності ядерного арсеналу рф міг вже давно вийти. На його думку, якщо путін все ж наважиться "натиснути кнопку, бахнути може прямо там".

Про це український політик розповів під час свого інтерв'ю для видання "Інтерфакс-Україна". За словами Резнікова, ризик, що російський президент віддасть наказ щодо застосування проти України зброї масового ураження дійсно є, проте яка якість цього озброєння — велике питання.

"Ризики завжди є. Маючи такого сусіда з ядерним потенціалом, завжди є можливість, що він психане. Скільки це у відсотках? Я не беруся сказати. Чи залишилися в них носії? Так, залишилися. Його можна донести і "Іскандерами", і "Калібрами", і літаками. Якої воно якості і стану — у мене питання", — пояснив він.

Крім того, міністр додав, що у російської "ядерки" вже давно могли вийти строки придатності, мовляв, під час спілкування з колишнім українським президентом Леонідом Кучмою, котрий безпосередньо приймав участь у передачі росії зброї масового ураження, вдалося дізнатися, що цей ядерний потенціал вже давно потрібно було утилізувати, адже термін придатності у нього закінчувався ще у 1997 році.

"Тому постає питання: а в якому стані цей мотлох в росії?", — додав Резніков.

За словами міністра також відомо, що українські ракети "Сатана" все ще перебувають на озброєнні рф. Проте наразі достеменної інформації, хто займається їх обслуговуванням, за якими документами, а також "який вік цих інженерів", на жаль, немає.

"Тому можна натиснути кнопку, але це може бахнути просто там", – підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, Захід знайшов ще одну можливість, яка б допомогла відмовити російського лідера путіна від застосування ядерної зброї проти України.