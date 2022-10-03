Війна — день 222: ЗСУ тиснуть окупантів у Херсонській області і продовжують наступ на сході

Оперативно про головне 3 жовтня

Вторгнення росії в Україну триває вже 222 дні. Наступ росіян захлинувся по всіх напрямках, а українські військові продовжують знищення військ противника. Зокрема, після перемоги в Лимані для ЗСУ відкрилися можливості для проведення контрнаступу у бік Кремінної й далі на території Луганської області. При цьому, згідно з оптимістичними прогнозами, українські захисники можуть просунутися аж до Луганська. Є хороші новини і в Херсонській області, де в окупантів, судячи з усього, прорвано фронт

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:30 Зеленський заявив про звільнення Архангельського та Миролюбівки. Інформацію підтвердив голова Херсонської ОВ Ярослав Янушевич.

Повідомлення голови Херсонської ОДА

00:00 У ЗСУ офіційно підтвердили звільнення села Торське на схід від Лиману

Нагадаємо, з даними за 30 вересня можна ознайомитися у матеріалі: "Війна – день 219: ЗСУ тиснуть на Донбасі, путін оголосив нову анексію, росіяни вбили десятки людей у Запоріжжі"

Про те, що відбувалося 1 жовтня, читайте у трансляції: "Війна — день 220: "котел" для окупантів у Лимані та підрахунки жертв у Запоріжжі"

Інформація про те, що відбувалося 2 жовтня, доступна у матеріалі: "Війна — день 221: росія загрожує ядерною зброєю, а ЗСУ зачистили Лиман"