"Зброя Апокаліпсису" путіна: чому не варто боятися зниклої атомної субмарини рф

Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив "Телеграфу" технічні прогалини росіян

Підводний атомний човен з російськими торпедами "Посейдон" залишив свою базу та зник з поля зору, але мова не йдеться про якісь нові ризики для ядерної безпеки світу і України. Тож не варто розцінювати такий маневр як додатковий тиск путіна на Захід і США в контексті війни в Україні.

Про таке в коментарі "Телеграфу" розказав військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Таким він не дотисне точно. Це просто такий черговий раунд для того, щоб провести якісь показові навчання, маневри, десь трохи когось полякати навчальними пусками в Північному Льодовитому океані або в інших акваторіях, і не більше того. Такі випробування відбувалися і раніше. Захід їх моніторить, відстежує, але це не вливає якимось чином на його позиції. Зараз, якщо говорити про підводний човен "Бєлгород", то він буквально в липні цього року був фактично спущений на воду. Він починає виходити в океани, проводити певні завдання, одним з яких є тестування підводної роботизованої торпеди-дрона "Посейдон" (атомної). Яка в принципі ще перебуває на стадії розробки і тестування. Ця торпеда розрахована, що її тестування може відбуватися тільки до 2024 року. А прийнята на озброєння вона буде ще пізніше. Ці торпеди є лише в дослідних зразках, вони ще не поставлені на регулярній основі на озброєння й продовжують проходити випробування", — зазначає експерт.

За його словами, зараз же прикута увага до цього підводного човна здебільше тільки з точки зору випробувань і аби зрозуміти, чи вдалося росії просунутися в розробках таких фактично ядерних торпед-дронів. Або ядерних роботизованих торпед.

"Тому сказати про якісь великі загрози тут не доводиться", — резюмує Олександр Мусієнко.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Сполучені Штати попередили про "катастрофічні наслідки" для росії в разі використання зброї масової ураження.

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