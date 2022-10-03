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Ядерний шантаж путіна: чи застосує все-таки диктатор смертельну зброю проти України

Автор
Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
Дата публікації
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Стало відомо, що саме стримує путіна від ядерних ударів Новина оновлена 03 жовтня 2022, 13:18
Стало відомо, що саме стримує путіна від ядерних ударів

Військовий експерт Владислав Селезньов зробив "Телеграфу" заспокійливий прогноз

Очільник кремля путін, шантажуючи Україну та світ, навряд чи піде на застосування ядерної зброї та не здатний дотиснути у цьому питанні країни Заходу, які теж мають на озброєнні надпотужні смертельні ракети із ЯЗ, здатні уражати цілі у відповідь.

Такий прогноз в коментарі "Телеграфу" зробив військовий експерт Владислав Селезньов, коментуючи, що російський підводний атомний човен з торпедами "Посейдон" залишив свою базу. Він оснащений ядерною боєголовкою, яка може викликати "радіоактивне цунамі", здатне стерти з лиця землі такі мегаполіси, як Нью-Йорк або Лос-Анджелес.

"Зрозуміло, що путін і далі буде піднімати ставки , щоб змусити погодитись на його ультимативні заяви з приводу того, аби весь світ пристав на вимоги. Чи спрацює ця опція? Думаю, що ні. Ми бачимо і консолідовану позицію інших країн-членів ядерного клубу, які займають абсолютно жорстку позицію. І у разі якщо будуть відповідні дії з боку росії щодо використання ядерної зброї, відповідно буде контрреакція держав ядерного клубу", — каже він.

Водночас експерт, оцінюючи ядерні загрози для України і Заходу з боку рф, пояснив, що "у ядерній війні немає переможців, і це очевидно для усіх".

"Тому абсолютно зрозуміло, що всі ці заяви путіна і погрози так і залишаються погрозами. Він не буде застосовувати ядерну зброю, навіть незважаючи на те, що свого часу ми були переконані в тому, що путін не нападе на Україну. Але це зовсім інший кейс: одна справа використання зброї неядерного типу, а інший випадок — використання зброї, яка у війні за визначенням не може мати якогось переможця. Це втрата можливості взагалі існування планети", — додає Селезньов.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Сполучені Штати попередили про "катастрофічні наслідки" для росії в разі використання зброї масової ураження.

Теги:
#Ядерна зброя #Владислав Селезньов #Володимир Путін #Ядерна війна