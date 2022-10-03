Наразі тутешня влада спільно з представниками екстрених служб зайняті встановленням масштабу пошкоджень

Рано вранці 3 жовтня жителі одного з районів Білгородської області росії прокинулися від низки вибухів. Згідно з даними, які оприлюднюють пропагандисти, Збройні українські сили нібито завдали ударів по селу Головчино, розташованому у Грайвороснькому окрузі. В результаті обстрілу є травмовані та загибла.

Село Головчнино Білогородської області на карті

Як у своєму телеграм-каналі повідомив губернатор Білгородської області рф В'ячеслав Гладков, українські снаряди нібито поцілили у самісінькій центр села, пошкодивши кілька будинків. Крім того, в результаті обстрілу смертельних травм зазнала 48-річна жителька населеного пункта. Є й травмовані.

"Зараз усі оперативні служби та голова округу перебувають на місці. Почався обхід. Інформація про постраждалих уточнюється", – написав голова обласного уряду.

Що стосується очевидців події, то вони інформують про те, що чули низку вибухів, після чого у кількох місцях прильотів здійнявся щільний дим. Також зазначається, що від снарядів ушкоджень зазнала й тутешня станція технічного обслуговування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Курській та Білгородській областях зафіксовано низку влучань снарядів у об'єкти інфраструктури. Тутешня влада звинуватила в обстрілі Збройні українські сили.