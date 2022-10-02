ЗСУ можуть дійти до Луганська: чого чекати на фронті після звільнення Лимана

Попереду у ЗСУ — ще багато роботи зі звільнення окупованого Донбасу

Українські військові, які напередодні офіційно повідомили про своє входження до раніше окупованого росією Лиману, продовжують свою нелегку місію з деокупації країни від росіян. На думку політичного оглядача Івана Яковини, ще кілька успіхів, подібних до харківського та лиманського, і путінський режим не просто затріщить, а справді почне сипатися. Причин цього вистачатиме, адже ЗСУ мають величезний оперативний простір, який відкрився їм зі звільненням Лимана.

Більш докладно Яковина розповів в особистому стовпчику на сайті "НВ". Він наголошує, що із нинішнім озброєнням та кількістю сил найближчим часом українські воїни можуть значно прорвати російську лінію оборони у Луганській області.

Це пов’язано з тим, що північ Луганщини наразі не сильно укріплена, там окупанту значно не вистачає сил порівняно з іншими напрямками фронту.

"Крім цього ЗСУ можуть зайти флангом і в тил російського угруповання, яке розміщене в Кременному, Рубіжному, Сєверодонецьку, Лисичанську. Якщо це вийде, то далі ЗСУ можуть дійти і до самого Луганська. Який стоїть практично порожній, адже всі резерви кинуті на фронт ", — пояснює Іван Яковина.

Дуже абсурдним оглядач називає нинішню поведінку володимира путіна і всієї кремлівської верхівки, яка святкувала анексію нових територій України в той час, як Лиман "виходив зі складу росії". Втім, вже зовсім скоро така поведінка може зіграти з путіним вельми злий жарт.

"Ватники-ультрапатріоти зараз нажахані. Коли вони трохи від жаху відійдуть, то будуть дуже злі. Вони вже відкрито вимагають крові міністра оборони рф сергія шойгу, голови генштабу рф валерія герасимова і путіна. Оскільки війська зараз починають втрачати керованість", — говорить Яковина. .

Навіть такі апатичні громадяни, як росіяни, не надто хочуть "скоритися ідіотам". А саме таке враження залишає собою військове командування армії рф.

"Намічається найсерйозніший розвал збройних сил [росії], втрата керованості, - прогнозує журналіст. - Зараз повторюється ситуація Першої світової війни, коли фронт швидко розпадався, солдати все кидали і йшли додому. Зараз почнеться щось дуже схоже. Чому так? збройних сил Росії не залишається ні бажання, ні мотивації, ні впевненості в компетентності для продовження бойових дій".

Іван Яковина впевнений: ще кілька серйозних контрударів ЗСУ, і для режиму путіна все буде закінчено. Символічним стане те, якщо ці удари будуть завдані саме на Донбасі, який вісім років страждає від обстрілів російської армії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що мобілізованих росіян потроху зганяють до окупованого Криму. Наразі з новобранців створили цілу дивізію, але як довго вона зможе протриматися на фронті, невідомо.

На жаль, серед насильно призваних до армії рф є велика кількість кримських татар. Таким чином путін просто намагається організувати ще один геноцид цієї національності.