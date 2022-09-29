Відправляють відразу на передову: рф знищує кримських татар за допомогою мобілізації

Процес пошуку військовозобов’язаних в окупованому Криму набирає обертів

Часткова мобілізація, яку оголосив російський диктатор володимир путін, захопила навіть тимчасово окупований Кримський півострів. Лише відправлена 27 вересня на Херсонщину "партія" призовників із Севастополя складалася із 2000 осіб. Варто зазначити, що росіяни також вигадали чергову підлість по відношенню до кримських татар, котрі залишилися на малій батьківщині. Їх планують мобілізувати в першу чергу

Більше подробиць повідомив Генштаб ЗСУ у свіжому зведенні станом на ранок четверга, 29 вересня. Як відзначають військовослужбовці, призваних до армії рф кримських татар намагаються якнайшвидше кинути на передову, в саму гущавину подій.

Фактично це є черговою хвилею геноциду, який росія постійно проводила по відношенню до кримських татар. Судячи з усього, керівництво військових частин у Криму отримало наказ насамперед мобілізувати саме представників цієї національності, а не росіян.

Відомо, що лише 26 вересня в Сакському районі Криму до армії було призвано 21 кримського татарина.

Крім цього, росіяни продовжують шукати живу силу з числа засуджених за різні злочини на території росії. Напередодні до навчального центру Ростовської області було відправлено 400 колишніх в’язнів, яких навчатимуть аж до 30 вересня, а потім теж перекинуть на фронт.

Це вкотре підтверджує слова добровольця ЗСУ Кирила Сазонова, що росія просто намагається завалити українські позиції свіжим "гарматним м’ясом", сподіваючись на те, що кількість візьме гору над якістю.

Втім, частина нових "мобиків" із росії вже загинула на території України. Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович.