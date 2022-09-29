"У вас і так все забрали": Зеленський розповів мобілізованим росіянам, як не померти в Україні

Для мобілізованих росіян є лише три способи врятувати життя

Президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до російських солдатів, у тому числі і до тих, кого мобілізували на фронт останніми днями.

У своєму традиційному відеозверненні оприлюдненому пресслужбою ОПУ він зазначив, що ситуація на фронті "для нас зрозуміла", а тому російською мовою запропонував солдатам окупаційної армії заради збереження своїх життів тікати, здаватися в полон або влаштовувати боротьбу на вулицях своїх міст.

"У вас і так все забрали. Чи у когось із вас є нафтові вишки? Є палаци? Є виноградники? А може, у вас є яхти? Або якийсь банк? За що ви взагалі боретеся? У вас є лише кредити, щось увечері пожерти і тепер – мобілізація", — сказав Зеленський.

Він закликав росіян боротися за своє та не лізти на територію України, в українську душу та культуру.

Як повідомлялося раніше, напередодні Зеленський звертався до мобілізованих російських солдатів та запропонував їм здатися в полон. Натомість їм запропонували цивілізоване поводження, збереження в таємниці умов здачі та навіть допомогу у разі, якщо вони не захочуть повертатися додому.