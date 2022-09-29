"У вас и так всё забрали": Зеленский рассказал мобилизированным россиянам, как не умереть в Украине

Для мобилизированных россиян есть лишь три способа спасти жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к российским солдатам, в том числе и к тем, кого мобилизировали на фронт в последние дни.

В своем традиционном видеообращении обнародованном пресс-службой ОПУ он отметил, что ситуация на фронте "для нас понятна", а потому на российском языке предложил солдатам оккупационной армии ради сохранения своих жизней бежать, сдаваться в плен или же устраивать борьбу на улицах своих городов.

"У вас и так всё забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? А может, у вас есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь – мобилизация", — сказал Зеленский.

Он призвал россиян бороться за свое и не лезть на территорию Украины, в украинскую душу и культуру.

Как сообщалось ранее, накануне Зеленский обращался к мобилизированным российским солдатам и предложил им сдаться в плен. Взамен им предложили цивилизованное обращение, сохранение в тайне условий сдачи и даже помощь в случае, если они не захотят возвращаться домой.