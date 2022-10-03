У Дніпрі прогримів потужний вибух, здіймається дим (фото та відео моменту)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 5720
Влада підтвердила ракетний удар
Вранці у понеділок, 3 жовтня, звуки вибухів турбували не лише Запоріжжя та Нікополь, а й Дніпро.
Під час масштабної повітряної тривоги у місті прогримів потужний вибух. Місцеві канали публікують фото та відео з місця подій.
Варто зауважити, що на сполох майже по всій Україні оголосили близько 7:25, при цьому вже о 07:31 на Дніпропетровщині пролунав потужний вибух. Його чули як у самому Дніпрі, так і в передмісті.
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко підтвердив ракетний удар, проте поки ніяких подробиць нема.
"Ранок розпочався з ракетної атаки на область. Росіяни ударили по Дніпровському району. На місці прильоту працюють усі служби. Інформація про загиблих та поранених уточнюється", — йдеться у повідомленні.
На камери зняли звук моменту вибуху — чути, що він був досить сильним.
Після вибуху жителі Дніпра бачили великий стовп диму:
Варто зауважити, що Дніпро тільки почав приходити до тями після останніх потужних обстрілів.
Як повідомляв "Телеграф", 29 вересня росіяни вдарили по житлових кварталах Дніпра, внаслідок чого загинуло четверо людей, а ще багато хто постраждав. Тіла загиблих були дефрагментовані від сили вибуху, що ускладнило впізнання.
А 30 вересня обстріляли транспортне підприємство Дніпра, через що згоріли десятки автобусів.