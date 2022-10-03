У Дніпрі прогримів потужний вибух, здіймається дим (фото та відео моменту)

Влада підтвердила ракетний удар

Вранці у понеділок, 3 жовтня, звуки вибухів турбували не лише Запоріжжя та Нікополь, а й Дніпро.

Під час масштабної повітряної тривоги у місті прогримів потужний вибух. Місцеві канали публікують фото та відео з місця подій.

Варто зауважити, що на сполох майже по всій Україні оголосили близько 7:25, при цьому вже о 07:31 на Дніпропетровщині пролунав потужний вибух. Його чули як у самому Дніпрі, так і в передмісті.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко підтвердив ракетний удар, проте поки ніяких подробиць нема.

"Ранок розпочався з ракетної атаки на область. Росіяни ударили по Дніпровському району. На місці прильоту працюють усі служби. Інформація про загиблих та поранених уточнюється", — йдеться у повідомленні.

На камери зняли звук моменту вибуху — чути, що він був досить сильним.

Після вибуху жителі Дніпра бачили великий стовп диму:

Дим видно з різних районів

Вид з передмістя Дніпра

Варто зауважити, що Дніпро тільки почав приходити до тями після останніх потужних обстрілів.

Як повідомляв "Телеграф", 29 вересня росіяни вдарили по житлових кварталах Дніпра, внаслідок чого загинуло четверо людей, а ще багато хто постраждав. Тіла загиблих були дефрагментовані від сили вибуху, що ускладнило впізнання.

А 30 вересня обстріляли транспортне підприємство Дніпра, через що згоріли десятки автобусів.