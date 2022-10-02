У росіян посипався фронт на новій ділянці – у пропагандистів істерика

ЗСУ давлять окупантів на Херсонщині

Не встигли українці відійти від звільнення Лимана на Донеччині, як хороші новини почали приходити й з Херсонського напрямку.

Так, у пропагандистських телеграм-каналах почали з’являтися повідомлення про те, що українські захисники серйозно просунулися на правому березі Дніпра та звільнили кілька населених пунктів.

За деякою інформацією, ЗСУ розпочали рух у бік Берислава через Золоту Балку, а окупанти намагаються організувати лінію оборони в Дудчанах, за іншими даними цей населений пункт також уже звільнений. Деякі з пропагандистів повідомили, що російський фронт у районі вже прорвано, а ЗСУ, судячи з темпу руху, цілком можуть дійти й до Нової Каховки.

Крім того, через мережу вже розлетілося фото того, як українські військовослужбовці стоять біля знака Хрещенівки, що опосередковано підтверджує інформацію про те, що ЗСУ мають успіхи на Херсонському напрямку.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Як повідомлялося раніше, Інститут вивчення війни вважає, що поразка військ росії під Лиманом вказує, що Херсонська область у пріоритеті для російського диктатора володимира путіна. Джерела з обох сторін нагадують, що вразливі позиції Сході були укріплені, тоді як Півдні постійно вдосконалюються.