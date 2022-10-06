У кремлі істерика через заяву Зеленського про превентивний удар: пєсков уже відреагував

У четвер, 6 жовтня, на 225-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в кремлі відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про превентивний удар.

Відповідний коментар прессекретаря президента рф дмитра пєскова доступний на прокремлівському виданні РИА-Новости. Він наголосив, що країни Заходу мають звернути увагу на заяву Зеленського.

"США, Велика Британія та країни ЄС повинні звернути особливу увагу на заяву Зеленського про превентивні удари проти рф", — заявив пєсков.

Напередодні глава держави під час онлайн-виступу в австралійському Інституті Лоуї розповів, що, на його думку, має робити НАТО.

"Що має робити НАТО? Виключити можливість застосування росією ядерної зброї. Але що важливо, я ще раз звертаюся до міжнародної спільноти, як це було до 24 лютого: превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо застосують, а не навпаки — чекати на ядерні удари росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так, ну, ось тримай від нас!" — заявив Зеленський.

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