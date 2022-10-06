Політтехнолог Тарас Березовець назвав можливі цілі росії для ядерних ударів по Україні

Мобілізація, запущена путіним два тижні тому, вже відіграла свою роль, що дестабілізує, для російського суспільства. Адже влада обіцяла (і росіяни цю обіцянку пам’ятають), що мобілізації не буде, а воювати в Україну відправлятимуть лише професійних військових, але зрештою обіцянки не дотрималася. І це – чергова величезна помилка путіна. Він намагався уникнути подібного кроку, але зрозумів, що нічого іншого не залишається, якщо не хоче тотальної поразки.

Тепер залишився останній аргумент – використання ядерної зброї. І треба розуміти, що, якщо путін буде припертий до стінки, він піде і на цей божевільний крок.

Поки що ознак того, що мобілізація здатна серйозно розхитати путінський режим, не спостерігається. Але це станеться неминуче, коли російські підрозділи здаватимуться поротно, повзводно, побатальйонно. Що точно настане. Після цього повториться ситуація Першої світової – російські підрозділи, загнані на незрозумілу їм війну, виходитимуть із піднятими руками, здаючись сотнями, тисячами, разом із військовою технікою. І в такий момент, коли путін остаточно зрозуміє, що все посипалося, він може вдатися до використання ядерної зброї.

Ґрунт для цього Кремль уже підготував. Зокрема путінськими заявами, що американці використовували атомні бомби проти японців наприкінці Другої світової.

Нагадаю, що американці скинули дві бомби – на Хіросіму та Нагасакі, з інтервалом у два дні. Тобто путін може просто закритися в бункері та наказати використати кілька ядерних зарядів. Один може підірвати на кордоні з країнами НАТО. Наприклад, ближче до польського кордону, а-ля Яворівський полігон. Можливі цілі також – Хмельницька чи Запорізька АЕС. Крім того – угруповання українських військ на сході, у районах Харкова, Краматорська та Слов’янська. Якщо це тактичний ядерний заряд, зона ураження не торкнеться російських військ.

Якщо говорити про шантаж за допомогою ЗАЕС – це не випадковість. У концепції нинішньої війни росіяни, схоже, прописали використання атомних електростанцій як прикриття. Невипадково вони з початку широкомасштабного вторгнення захопили Чорнобильську АЕС, звідки їх вдалося вибити. Рвалися до Южно-Української АЕС на Миколаївщині. Не вийшло. Проте вчепилися в Енергодар та ЗАЕС.

Що вони робитимуть далі?

Існує серйозна загроза підриву ЗАЕС зі створенням ядерного апокаліпсису. Якщо росіяни остаточно зрозуміють, що програли війну, вони намагатимуться на частині території України залишити ядерну пустелю. Треба розуміти, що Запорізька АЕС – це як чотири Чорнобильські.

Реагувати треба було більш, ніж жорстко, причому ще вчора. На жаль, бачимо, що МАГАТЕ перебуває значною мірою під впливом росіян. Реакція абсолютно неадекватна викликам.

Заходу (насамперед – США, Великобританії) слід діяти неформальними каналами. Впевнений, так вони й роблять. А громадськості стає відомо лише про десяту частку переговорів.

Не виключаю, що закритими каналами путін вже попередив Захід, що готовий підірвати ЗАЕС. Не сумніваюся, що у відповідь його попередили про катастрофічні наслідки для самої росії.