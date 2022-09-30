Від "Закликаємо Київ припинити війну" до "США окупували Німеччину, Корею та Японію": Путін ошелешив заявами під час виступу

При цьому диктатор заявив, що громадян тимчасово окупованих територій України він не віддасть

У п'ятницю, 30 жовтня, російський кривавий диктатор Володимир Путін виступив перед росіянами із заявою про анексію тимчасово окупованих територій України — Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Це рішення він аргументував результатами так званих "референдумів", які місцеві гауляйтери просто "намалювали".

У ході виступу президента країни-агресора прозвучало безліч абсурдних (для адекватного населення) заяв, "Телеграф" зібрав найгучніші з них.

Про анексію територій України: "Люди, які живуть у ДНР, ЛНР, Херсоні та Запоріжжі, стають нашими громадянами. Назавжди. Ми закликаємо Київ до переговорів, але вибір народу ми не обговорюватимемо, він зроблений, Росія народ не зрадить. Ми закликаємо Київ негайно припинити вогонь та війну, яку він розв'язав ще у 2014 році".

Про "Північний потік — 2": "Англосаксам вже мало санкцій, вони перейшли до диверсій, фактично розпочали знищення загальноєвропейської інфраструктури".

Про ядерну зброю: "США — єдина країна у світі, яка двічі застосувала ядерну зброю. До речі, створили прецедент".

Про Сполучені Штати Америки: "США по суті окупують Німеччину, Корею та Японію, але говорять про рівноправність із ними. США думали, що санкційним бліцкригом щодо РФ вдасться "вишикувати" весь світ. Папірцями (доларом та євро) людей не нагодувати. США намагаються все брати нахрапом і шантажем, брешуть відчайдушно як Геббельс. Хіба ми хочемо, щоб у нас у Росії був Батько №1, №2, вони зовсім збожеволіли?".

Про долю РФ: "Світ набув період революційних трансформацій. Злам західної гегемонії, який розпочався, незворотний, як раніше вже не буде. Поле битви, на яке нас покликала доля та історія – це поле битви за наш народ, за майбутню Росію".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні російський президент поспішно визнав "незалежність" Запорізької та Херсонської областей на підставі тих самих псевдореферендумів. Підписанням цих "документів" Путін порушив норми міжнародного права, але навіть це його не зупинило.