Команди путіна і лукашенка ще раз послали слідом за військовим кораблем
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Збірні росії та білорусі пропустять міжнародний хокейний сезон
Сьогодні відбувся конгрес Міжнародної федерації хокею (ІІХФ), на якому було офіційно підтверджено: сезон-2022/2023 пройде без збірних росії та білорусі. Ці команди пропустять і чемпіонат світу 2023 року. Раніше ми писали про бійку українських та російських хокеїстів.
Також у ІІХФ погодили принципи повернення збірних росії та білорусі до міжнародних змагань.
- росія і білорусь повернуться до своїх дивізіонів, у яких вони були до відсторонення.
- Дедлайн рішення про подальшу участь росії та білорусі встановлено в останню середу перед річним Конгресом ІІХФ, який відбудеться у травні 2023 року.
- Усі турніри різних категорій та дивізіонів будуть зіграні з максимальною кількістю учасників, всі групи будуть заповнені повністю.
- Підвищення та зниження з дивізіонів залежатимуть від повернення росії та білорусі на міжнародну арену. Якщо ці країни повернуться, вони займуть місця збірних, які пішли на зниження з вищого дивізіону. В іншому випадку все залишиться як раніше.
"Для ясності, це рішення не означає повернення збірних росії та білорусі у змагання ІІХФ. Конгресу потрібно було ухвалити це рішення, щоб члени ІІХФ зрозуміли умови майбутньої реінтеграції цих країн у програму змагань", — заявив президент ІІХФ Люк Тардіф.
Раніше президент росії владимир путін заявив, що придумав КХЛ. У мережі лише посміялися зі слів голови кремля.