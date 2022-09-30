Команди путіна і лукашенка ще раз послали слідом за військовим кораблем

Збірні росії та білорусі пропустять міжнародний хокейний сезон

Сьогодні відбувся конгрес Міжнародної федерації хокею (ІІХФ), на якому було офіційно підтверджено: сезон-2022/2023 пройде без збірних росії та білорусі. Ці команди пропустять і чемпіонат світу 2023 року. Раніше ми писали про бійку українських та російських хокеїстів.

Також у ІІХФ погодили принципи повернення збірних росії та білорусі до міжнародних змагань.

росія і білорусь повернуться до своїх дивізіонів, у яких вони були до відсторонення. Дедлайн рішення про подальшу участь росії та білорусі встановлено в останню середу перед річним Конгресом ІІХФ, який відбудеться у травні 2023 року. Усі турніри різних категорій та дивізіонів будуть зіграні з максимальною кількістю учасників, всі групи будуть заповнені повністю. Підвищення та зниження з дивізіонів залежатимуть від повернення росії та білорусі на міжнародну арену. Якщо ці країни повернуться, вони займуть місця збірних, які пішли на зниження з вищого дивізіону. В іншому випадку все залишиться як раніше.

"Для ясності, це рішення не означає повернення збірних росії та білорусі у змагання ІІХФ. Конгресу потрібно було ухвалити це рішення, щоб члени ІІХФ зрозуміли умови майбутньої реінтеграції цих країн у програму змагань", — заявив президент ІІХФ Люк Тардіф.

Раніше президент росії владимир путін заявив, що придумав КХЛ. У мережі лише посміялися зі слів голови кремля.