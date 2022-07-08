"путін вигадав хокей": у мережі висміяли дивну заяву президента росії

Кривавий диктатор любить грати у хокей, але на публіці давно не світився з ключкою

Президент росії володимир путін, який відмовився грати в хокей у Нічній лізі, заявив, що створив Континентальну хокейну лігу (КХЛ).

Відповідну заяву глава кремля зробив на зустрічі з переможцями конкурсу "Лідери росії". Там путін звернувся до Юрія Морозова, президента КХЛ, передає RIA_Kremlinpool.

Президент рф сказав Морозову, що він зацікавлений в успіху КХЛ, адже він є ідейним натхненником ліги.

"Хочу побажати успіхів. Ви знаєте, що КХЛ я вигадав. Тому я зацікавлений, щоб у вас все вийшло. Дуже хотілося, щоб була конкуренція між північноамериканським хокеєм, європейським хокеєм, нехай буде, російським хокеєм. І справді стало цікавіше, мені здається" – сказав президент росії.

У мережі висміяли слова путіна. Користувачі вважають КХЛ жалюгідною копією на НХЛ (північноамериканська хокейна ліга).

У мережі висміяли путіна за слова про створення КХЛ

Довідка: Континентальна хокейна ліга – міжнародна хокейна ліга, утворена у лютому 2008 року для клубів з росії та інших країн Європи та Азії.

Раніше повідомлялося, що збірну росії усунули від участі на ЧС-2023 з хокею. Команді рф розповіли, як повернутися в міжнародну хокейну родину. До речі, в мережі висміяли виступи путіна в Нічній хокейній лізі, де спортсмени "розсувають ноги" перед президентом рф.