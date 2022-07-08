"путин придумал хоккей": в сети высмеяли странное заявление президента россии

Кровавый диктатор любит играть в хоккей, но на публике давно не светился с клюшкой

Президент россии владимир путин, который отказался играть в хоккей в Ночной лиге, заявил, что создал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

Соответствующее заявление глава кремля сделал на встрече с победителями конкурса "Лидеры россии". Там путин обратился к Юрию Морозову, президенту КХЛ, передает RIA_Kremlinpool.

Президент рф сказал Морозову, что он заинтересован в успехе КХЛ, ведь он является идейным вдохновителем лиги.

"Хочу пожелать успехов. Вы знаете, что КХЛ я придумал. Поэтому я заинтересован, чтобы у вас все получилось. Очень хотелось, чтобы была конкуренция между североамериканским хоккеем, европейским хоккеем, пускай будет, российским хоккеем. И действительно стало интереснее, мне кажется", – сказал президент россии.

В сети высмеяли слова путина. Пользователи считают КХЛ жалкой копией на НХЛ (североамериканская хоккейная лига).

В сети высмеяли путина за слова о создании КХЛ

Справка: Континентальная хоккейная лига — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из россии и других стран Европы и Азии.

Ранее сообщалось, что сборную россии отстранили от участия на ЧМ-2023 по хоккею. Команде рф рассказали, как вернуться в международную хоккейную семью. Ранее в сети высмеяли выступления путина в Ночной хоккейной лиге, где спортсмены "раздвигают ноги" перед президентом рф.