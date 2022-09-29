"Правильно вас бомбять!" Українці та росіяни жорстоко побилися у Туреччині (відео)

Російські хокеїсти весь матч провокували наших гравців

У Стамбулі відбувся етап хокейного Континентального кубка. Де в одному з матчів зустрілися місцевий "Буз Адамлар" та іспанська "Барселона". Раніше в Росії накинулися на чеського хокеїста через Україну.

Олії у вогонь підлив той факт, що у складі турецького клубу 12 російських гравців. А "Барселону" тренує українець Данило Дідковський. У команді також виступає його син Станіслав. Плюс у захисті каталонців грає наш земляк Артем Пономаренко.

Власне, він і розповів цю історію.

"На свої вуха чув погрозу російського хокеїста на адресу Дідковського: "Я тебе і твою сім’ю вб’ю". А інший росіянин під’їхав до лави нашої команди і сказав: "Так вам і треба. Правильно вас бомбять". Тому я попросив своїх партнерів допомогти провчити росіян. Вийшла бійка "стінка на стінку". Тричі мені добре вдалося влучити по супернику", — цитує Пономаренка у своєму Facebook журналіст Олександр Геєнко.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею відхилила апеляцію Федерацій хокею Росії та Білорусі. Збірні цих країн не допущені до ЧС-2023 з хокею.

Раніше президент Росії владимир путін заявив, що придумав КХЛ. У мережі лише посміялися з слів голови кремля.