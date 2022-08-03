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"Редиска і фуфел": у росії накинулися на чеського хокеїста через Україну

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Андрій Назаров назвав Домініка Гашека редискою Новина оновлена 03 серпня 2022, 16:08
Андрій Назаров назвав Домініка Гашека редискою

Спортсмен закликав НХЛ відмовитися від послуг російських хокеїстів

У росії образили чеського хокеїста Домініка Гашека через його жорстку позицію щодо росіян у міжнародному спорті.

Відповідну заяву зробив тренер ХК "Сочі" Андрій Назаров в інтерв’ю "Матчу ТВ". Він назвав чеха "редискою та фуфелом" за його висловлювання.

– Домінік Гашек своїми антиросійськими заявами здорово збаламутив нашу хокейну громадськість. Що ви думаєте про нього?

– Я б назвав його чеською… редискою. Фуфел приїжджав до росії (Гашек відіграв сезон-2010/11 у "Спартаку" – прим. ред.), гроші тут заробляв, причому непогані. А потім приїхав додому та почав нашу країну поливати. Коли читаєш таке, просто немає слів, – сказав Назаров.

Зазначимо, колишній воротар збірної Чехії Гашек навесні вимагав від НХЛ відмовитися від контрактів із гравцями з рф через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну. Крім того, нещодавно Домінік розкритикував свого співвітчизника Дмитра Яшкіна, який перейшов до російської СКА. Гашек звинуватив Яшкіна у підтримці російського режиму.

Раніше президент рф володимир путін заявив, що придумав КХЛ. У мережі лише посміялися зі слів голови кремля.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею відхилила апеляцію Федерацій хокею росії та Білорусі. Збірні цих країн не допущені до ЧС-2023 з хокею.

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