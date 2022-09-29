"Правильно вас бомбят!" Украинцы и россияне жестоко подрались в Турции (видео)

Российские хоккеисты весь матч провоцировали наших игроков

В Стамбуле прошел этап хоккейного Континентального кубка. Где в одном из матчей встретились местный "Буз Адамлар" и испанская "Барселона". Ранее в россии набросились на чешского хоккеиста из-за Украины.

Масла в огонь подлил тот факт, что в составе турецкого клуба 12 российских игроков. А "Барселону" тренирует украинец Даниил Дидковский. В команде также выступает его сын Станислав. Плюс в защите каталонцев играет наш земляк Артем Пономаренко.

Собственно он и рассказал эту историю.

"На свои уши слышал угрозу российского хоккеиста в адрес Дидковского: "Я тебя и твою семью убью". А другой россиянин подъехал к скамейке нашей команды и сказал: "Так вам и надо. Правильно вас бомбят". Поэтому я попросил своих партнеров помочь проучить россиян. Вышла драка "стенка на стенку". Трижды мне хорошо удалось попасть по сопернику", — цитирует Пономаренко в своем Facebook журналист Александр Геенко.

Напомним, Международная федерация хоккея отклонила апелляцию Федераций хоккея россии и Беларуси. Сборные этих стран не допущены к ЧМ-2023 по хоккею.

Ранее президент рф владимир путин заявил, что придумал КХЛ. В сети лишь посмеялись над словами главы кремля.