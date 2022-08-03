"Редиска и фуфел": в россии накинулись на чешского хоккеиста из-за Украины
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Спортсмен призывал НХЛ отказаться от услуг российских хоккеистов
В россии оскорбили чешского хоккеиста Доминика Гашека из-за его жесткой позиции касательно россиян в международном спорте.
Соответствующее заявление сделал тренер ХК "Сочи" Андрей Назаров в интервью "Матч ТВ". Он назвал чеха "редиской и фуфелом" за его высказывания.
– Доминик Гашек своими антироссийскими заявлениями здорово взбаламутил нашу хоккейную общественность. Что думаете о нем?
– Я бы назвал его чешским… редиской. Фуфел приезжал в россию (Гашек отыграл сезон-2010/11 в "Спартаке" – прим. Ред.), деньги здесь зарабатывал, причем неплохие. А потом приехал домой и начал нашу страну поливать. Когда читаешь такое, просто слов нет, – сказал Назаров.
Отметим, бывший вратарь сборной Чехии Гашек весной требовал от НХЛ отказаться от контрактов с игроками из россии из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину. Кроме того, недавно Доминик раскритиковал своего соотечественника Дмитрия Яшкина, который перешел в российский СКА. Гашек обвинил Яшкина в поддержке российского режима.
Ранее президент рф владимир путин заявил, что придумал КХЛ. В сети лишь посмеялись над словами главы кремля.
Напомним, Международная федерация хоккея отклонила апелляцию Федераций хоккея россии и Беларуси. Сборные этих стран не допущены к ЧМ-2023 по хоккею.