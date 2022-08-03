Спортсмен призывал НХЛ отказаться от услуг российских хоккеистов

В россии оскорбили чешского хоккеиста Доминика Гашека из-за его жесткой позиции касательно россиян в международном спорте.

Соответствующее заявление сделал тренер ХК "Сочи" Андрей Назаров в интервью "Матч ТВ". Он назвал чеха "редиской и фуфелом" за его высказывания.

– Доминик Гашек своими антироссийскими заявлениями здорово взбаламутил нашу хоккейную общественность. Что думаете о нем?

– Я бы назвал его чешским… редиской. Фуфел приезжал в россию (Гашек отыграл сезон-2010/11 в "Спартаке" – прим. Ред.), деньги здесь зарабатывал, причем неплохие. А потом приехал домой и начал нашу страну поливать. Когда читаешь такое, просто слов нет, – сказал Назаров.

Отметим, бывший вратарь сборной Чехии Гашек весной требовал от НХЛ отказаться от контрактов с игроками из россии из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину. Кроме того, недавно Доминик раскритиковал своего соотечественника Дмитрия Яшкина, который перешел в российский СКА. Гашек обвинил Яшкина в поддержке российского режима.

Ранее президент рф владимир путин заявил, что придумал КХЛ. В сети лишь посмеялись над словами главы кремля.

Напомним, Международная федерация хоккея отклонила апелляцию Федераций хоккея россии и Беларуси. Сборные этих стран не допущены к ЧМ-2023 по хоккею.