россию красиво "послали" на международном уровне: подробности

С агрессором не хотят играть

Во вторник, 5 июля, на 132-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Международная федерация хоккея (IIHF) отклонила апелляцию Федераций хоккея россии (ФХР) и Беларуси (ФХБ).

Отстранение сборных россии и Беларуси по хоккею остается в силе, передает официальный сайт IIHF.

Сообщается, что независимый дисциплинарный совет IIHF отклонил жалобы ФХР и ФХБ на решение совета IIHF об отказе в допуске национальных сборных к международным соревнованиям. Комиссия отметила, что апелляции отклонены, так как решения совета IIHF были признаны не санкцией, а реализацией политики безопасности, которая не носит дискриминационный характер.

Дисциплинарный совет IIHF также решил отозвать у россии право на проведение молодежного и взрослого чемпионатов мира 2023 года, а также отказался назначать российских арбитров на международные турниры.

Ранее сообщалось, что россию могут допустить на ЧМ-2023 по хоккею, но с одним условием. К слову, в россии началась истерика из-за отстранения сборной от ЧМ-2023.

Напомним, в рф хотят запретить российским хоккеистам уезжать в НХЛ.