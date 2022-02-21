Священик не допоміг: у мережі сміються з конфузу Росії в хокейному матчі з Фінляндією

Літургія перед фіналом Олімпіади також не принесла росіянам бажаної перемоги.

У фіналі Олімпійських ігор збірна Росії з хокею з рахунком 2:1 програла Фінляндії. Перемогу росіянам не вдалося здобути навіть попри те, що за них молився духовник. У мережі над цим уже встигли посміятися.

Як повідомили російські ЗМІ, духовник олімпійської збірної Росії Андрій Алексєєв 20 лютого служив нічну літургію перед хокейним фіналом з командою Фінляндії, проте жодної перемоги це не дало.

На це звернув увагу російський православний діяч, диякон, відомий критичною оцінкою лідерів РПЦ та політики Путіна Андрій Кураєв. Він написав, що головна стратегічна зброя Росії може відмовити, адже самих молитов Богу недостатньо.

Читайте також: Категорія Спорт Росіяни вдалися до допомоги вищих сил на Олімпіаді Російська православна церква не залишила спортсменів поза увагою.

Користувачі мережі з цього приводу написали багато іронічних коментарів. Дехто припустив, що хокеїсти разом із духовником ОКР погано молилися і зовсім не тим богам. На їхню думку, треба було молитися Зевсу, він би допоміг. Ще як варіант пропонували освятити ключки та спідню білизну, або наступного разу взяти з собою старого Хоттабича.

Ще частина написала про те, що диво для російських хокеїстів і так сталося, оскільки за досить середньої гри вони дійшли до фіналу.

Деякі користувачі взагалі були шоковані тим, що призові місця для Росії вимолює духівник, а не заробляють самі спортсмени.

Логічне запитання, яке наостанок поставив громадський діяч Андрій Кураєв: "То де гарантії, що молитви про перемогу "російської зброї" в реальній війні, що намічається, Бог зрозуміє так, як завгодно Кремлю і виконає саме його накази?".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Фінляндія цю перемогу над Росією у хокеї присвятила Україні.