У Фінляндії присвятили Україні свою хокейну перемогу над росіянами
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Росіяни програли у фіналі Олімпіади з рахунком 2:1
Фінський хокейний паблік Hockey Dreams оригінально привітав свою збірну з перемогою над росіянами у фіналі Олімпійських ігор, присвятивши перемогу Україні.
Відповідний пост розміщено в соцмережі Фейсбук.
"Це для тебе, Україно. Залишайся сильною", — йдеться у підписі до новини про перемогу національної збірної.
На пост відреагували у посольстві України у Фінляндії та Ісландії.
"Дякую Leijonat ("Леви", збірна країни з хокею, — ред.), дякую Суомі", — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, фінальний матч Олімпіади відбувся 20 лютого. Зустріч збірних Фінляндії та Олімпійського комітету Росії завершилася рахунком 2:1 на користь фінів.
Нагадаємо, Олімпіада 2022 цього року проводилася в Пекіні (Китай), у ній взяли участь понад 4000 спортсменів із 95 країн світу, а найкращих визначали у 7 видах спорту (15 дисциплінах).
Українці зуміли взяти медаль лише у фрістайлі (лижна акробатика) зусиллями Олександра Абраменка, який у Пекіні виграв "срібло".
4 березня у Пекіні стартують Паралімпійські ігри. Наступні зимові Олімпійські ігри відбудуться в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.