У Фінляндії присвятили Україні свою хокейну перемогу над росіянами

Росіяни програли у фіналі Олімпіади з рахунком 2:1

Фінський хокейний паблік Hockey Dreams оригінально привітав свою збірну з перемогою над росіянами у фіналі Олімпійських ігор, присвятивши перемогу Україні.

Відповідний пост розміщено в соцмережі Фейсбук.

"Це для тебе, Україно. Залишайся сильною", — йдеться у підписі до новини про перемогу національної збірної.

На пост відреагували у посольстві України у Фінляндії та Ісландії.

"Дякую Leijonat ("Леви", збірна країни з хокею, — ред.), дякую Суомі", — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, фінальний матч Олімпіади відбувся 20 лютого. Зустріч збірних Фінляндії та Олімпійського комітету Росії завершилася рахунком 2:1 на користь фінів.

Нагадаємо, Олімпіада 2022 цього року проводилася в Пекіні (Китай), у ній взяли участь понад 4000 спортсменів із 95 країн світу, а найкращих визначали у 7 видах спорту (15 дисциплінах).

Українці зуміли взяти медаль лише у фрістайлі (лижна акробатика) зусиллями Олександра Абраменка, який у Пекіні виграв "срібло".

4 березня у Пекіні стартують Паралімпійські ігри. Наступні зимові Олімпійські ігри відбудуться в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.