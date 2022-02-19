Церемонія закриття Олімпіади у Пекіні: пряма трансляція шоу

Спортсмени попрощаються із Пекіном.

У неділю, 20 лютого, у Пекіні на стадіоні "Пташине гніздо" відбудеться урочиста церемонія закриття XXIV зимових Олімпійських ігор.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію заходу. Подивитися пряму відеотрансляцію церемонії можна на каналі "UA Перший", початок — о 14:00 за київським часом.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Героями церемонії закриття стануть самі спортсмени, а сам захід буде недовгим. Про це на пресконференції розповіла представник оргкомітету Ігор Янь Цзяжун.

"Наскільки я знаю, основною темою будуть спортсмени, тому що люди багато тренувалися, багато і напружено працювали, щоб досягти результату. Вони будуть героями церемонії закриття. Для нас важливо, що Пекін став першим в історії містом, яке приймало і літні, і зимові. Ігри. Цей момент буде відображено", — цитує Цзяжун ТАСС.

Пекін став першим містом, яке прийняло і літню, і зимову Олімпіади. Ігри-2022 проходили не лише у столиці Китаю, а й у містах Чжанцзякоу та Яньціні. На Олімпійських іграх-2022 спортсмени з 91 національних олімпійських комітетів боролися за 109 комплектів нагород у 15 дисциплінах. Українці зуміли взяти медаль лише у фрістайлі (лижна акробатика) зусиллями Олександра Абраменка, який у Пекіні виграв "срібло".

Нагадаємо, 4 березня в Пекіні стартують Паралімпійські ігри. Наступні зимові Олімпійські ігри відбудуться в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як проходила церемонія відкриття Олімпіади-2022.