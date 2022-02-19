Церемония закрытия Олимпиады в Пекине: прямая трансляция шоу

Спортсмены попрощаются с Пекином.

В воскресенье, 20 февраля, в Пекине на стадионе "Птичье гнездо" состоится торжественная церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию мероприятия. Посмотреть прямую видеотрансляцию церемонии можно на канале "UA Перший", начало — в 14:00 по киевскому времени.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Героями церемонии закрытия станут сами спортсмены, а само мероприятие будет недолгим. Об этом на пресс-конференции рассказала представитель оргкомитета Игр Янь Цзяжун.

"Насколько я знаю, основной темой будут спортсмены, потому что люди много тренировались, много и напряженно работали, чтобы добиться результата. Они будут героями церемонии закрытия. Для нас важно, что Пекин стал первым в истории городом, который принимал и летние, и зимние Игры. Этот момент будет отражен", — цитирует Цзяжун ТАСС.

Пекин стал первым городом, который принял и летнюю, и зимнюю Олимпиады. Игры-2022 проходили не только в столице Китая, а и в городах Чжанцзякоу и Яньцине. На Олимпийских играх-2022 спортсмены из 91 национальных олимпийских комитетов сражались за 109 комплектов наград в 15 дисциплинах. Украинцы сумели взять медаль лишь во фристайле (лыжная акробатика) усилиями Александра Абраменко, который в Пекине выиграл "серебро".

Напомним 4 марта в Пекине стартуют Паралимпийские игры. Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Ранее "Телеграф" сообщал, как проходила церемония открытия Олимпиады-2022.