Есть медаль! Украинец Абраменко выиграл "серебро" на Олимпиаде в Пекине (видео)
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Украинский фристайлист не сумел повторить успех Пхенчхана, но без медали не остался.
В среду, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине прошли соревнования среди фристайлистов в лыжной акробатике. Украинец Александр Абраменко попал во второй финал, где шестеро спортсменов определяли лучшего в этой дисциплине. В итоге украинец выиграл "серебро"!
Об этом сообщает официальный сайт Игр-2022.
ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
Победителем стал китайский фристайлист Гуанпу Ци, набравший 129 баллов. "Бронза" досталась представителю Олимпийского комитета России (ОКР) Илье Бурову (114,93). Украинец набрал за свой прыжок 116,50 балла. К слову, Александр ошибся при приземлении, что не позволило ему сразиться за "золото".
Напомним, Абраменко принес Украине победу на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Эта медаль стала единственной для нашей страны на прошлых Играх.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Абраменко оскандалился своими заявлениями о российской агрессии перед стартом Олимпийских игр. Спортсмену даже пришлось сделать обращение к украинским военным.
16 февраля на Олимпиаде-2022 проходит 12-й игровой день, который, к сожалению, ознаменовался провалом украинок в биатлоне.
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