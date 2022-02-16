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Есть медаль! Украинец Абраменко выиграл "серебро" на Олимпиаде в Пекине (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Александр Абраменко Новость обновлена 16 февраля 2022, 14:53
Александр Абраменко

Украинский фристайлист не сумел повторить успех Пхенчхана, но без медали не остался.

В среду, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине прошли соревнования среди фристайлистов в лыжной акробатике. Украинец Александр Абраменко попал во второй финал, где шестеро спортсменов определяли лучшего в этой дисциплине. В итоге украинец выиграл "серебро"!

Об этом сообщает официальный сайт Игр-2022.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Победителем стал китайский фристайлист Гуанпу Ци, набравший 129 баллов. "Бронза" досталась представителю Олимпийского комитета России (ОКР) Илье Бурову (114,93). Украинец набрал за свой прыжок 116,50 балла. К слову, Александр ошибся при приземлении, что не позволило ему сразиться за "золото".

Напомним, Абраменко принес Украине победу на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Эта медаль стала единственной для нашей страны на прошлых Играх.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Абраменко оскандалился своими заявлениями о российской агрессии перед стартом Олимпийских игр. Спортсмену даже пришлось сделать обращение к украинским военным.

16 февраля на Олимпиаде-2022 проходит 12-й игровой день, который, к сожалению, ознаменовался провалом украинок в биатлоне.

Теги:
#Олимпиада 2022 #Фристайл #Лыжная акробатика
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