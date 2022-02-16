Є медаль! Українець Абраменко виграв "срібло" на Олімпіаді у Пекіні

Український фрістайліст не зумів повторити успіх Пхенчхана, але без медалі не лишився.

У середу, 16 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбулися змагання серед фрістайлістів у лижній акробатиці. Українець Олександр Абраменко потрапив у другий фінал, де шестеро спортсменів визначали найкращого у цій дисципліні. Зрештою українець виграв "срібло"!

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор-2022.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Переможцем став китайський фрістайліст Гуанпу Ці, який набрав 129 балів. "Бронза" дісталася представнику Олімпійського комітету Росії (ОКР) Іллі Бурову (114,93). Українець набрав за свій стрибок 116,50 балів. До слова, Олександр помилився при приземленні, що не дозволило йому поборотися за "золото".

Нагадаємо, Абраменко приніс Україні перемогу на зимовій Олімпіаді-2018 у Пхенчхані. Ця медаль стала єдиною для нашої країни на минулих Іграх.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Абраменко оскандалився своїми заявами про російську агресію перед стартом Олімпійських ігор. Спортсменові навіть довелося зробити звернення до українських військових.

16 лютого на Олімпіаді-2022 проходить 12-й ігровий день, який, на жаль, ознаменувався провалом українок у біатлоні.