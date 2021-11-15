Олімпійський чемпіон Абраменко після хейту в мережі звернувся до українських військових (відео)

Спортсмен записав відеозвернення українською мовою.

Олімпійський чемпіон 2018 року у фрістайлі (акробатика) українець Олександр Абраменко після скандального інтерв’ю вирішив уточнити свою позицію щодо війни на Донбасі.

Про це спортсмен розповів у коментарі для Військового телебачення, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook.

Фристайліст, який також є цивільним працівником ЗСУ, заявив, що його слова в інтерв’ю ua.tribuna.com були перекручені журналістами. Абраменко зазначив, що розуміє все, що відбувається на Донбасі, назвавши Росію країною-агресором. Також Олександр звернувся до українських військових та побажав їм повернутися додому живими.

"Деякі моменти були висвітлені, не так, як я вважаю. Звичайно, я розумію, що йде агресія з боку Росії проти наших територій, які захищають наші воїни. Висвітлили так, ніби я не розумію, що відбувається. Я розумію, все, що я міг би сказати, могло бути неправильно сприйнято та використано РФ у пропагандистських цілях", — заявив Абраменко.

У скандальному інтерв’ю Абраменко також заявив, що не хотів вакцинуватися.