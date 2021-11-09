"Чого я маю вакцинуватися?" Український олімпійський чемпіон виступив проти щеплень

Спортсмен виступив проти обов’язкових щеплень.

Український олімпійський чемпіон Олександр Абраменко, який оскандалився висловлюваннями про російську агресію, заявив, що він є противником примусової вакцинації.

Про це спортсмен розповів в інтерв’ю ua.tribuna.

Примітно, що через те, що Абраменко активно виступає та тренується за кордоном, він зробив щеплення від COVID-19, хоча сам цьому не радий. Спортсмен вважає, що кожен сам має вирішувати, вакцинуватися чи ні, а всі обмеження для невакцинованих Олександр назвав "дуже сильним утиском прав людини".

"Я вважаю, що кожен має сам вирішувати. Боїться захворіти – вакцинується, не боїться – не вакцинується. Незрозуміло, кого від кого хочуть захистити. Якщо я не боюся захворіти, чого я маю вакцинуватися?", — міркує спортсмен.

Крім того, спортсмену не подобається, робити тести на коронавірус, будучи вакцинованим, адже в цьому "немає логіки". Також Олександр розповів, що ризик захворіти на коронавірус йому здається меншим, ніж зробити щеплення від хвороби.

"Я краще ризикну перехворіти, ніж піду на ризик (вакцинації) цілком здоровим. Це просто страшніше, як мені здається", — заявив Абраменко.

Нагадаємо, Абраменко приніс Україні "золото" на Олімпійських іграх у Пхенчхані у дисципліні фрістайл (акробатика). Його медаль стала єдиною для нашої країни на минулих зимових іграх.

Раніше Абраменко розповів, що його звали до Росії.