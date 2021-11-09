"Чего я должен вакцинироваться?" Украинский олимпийский чемпион выступил против прививок

Спортсмен выступил против обязательных прививок.

Украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко, который оскандалился высказываниями о российской агрессии, заявил, что он является противником принудительной вакцинации.

Об этом спортсмен рассказал в интервью ua.tribuna.

Примечательно, что из-за того, что Абраменко активно выступает и тренируется за рубежом, он сделал прививку от COVID-19, хотя сам этому не рад. Спортсмен считает, что каждый сам должен решать, вакцинироваться или нет, а все ограничения для невакцинированных Александр назвал "очень сильным ущемлением прав человека".

"Я считаю, что каждый должен сам решать. Боится заболеть – вакцинируется, не боится – не вакцинируется. Непонятно, кого от кого хотят защитить. Если я не боюсь заболеть, чего я должен вакцинироваться?", — рассуждает спортсмен.

Кроме того, спорстмену не нравится, делать тесты на коронавирус, будучи вакцинированным, ведь в этом "нет логики". Также Александр поведал, что риск заболеть коронавирусом ему кажется меньшим, чем сделать прививку от болезни.

"Я лучше рискну переболеть, чем пойду на риск (вакцинации) полностью здоровым. Это просто страшнее, как мне кажется", — заявил Абраменко.

Напомним, Абраменко принес Украине "золото" на Олимпийских играх в Пхенчхане в дисциплине фристайл (акробатика). Его медаль стала единственной для нашей страны на прошлых зимних Играх.

Ранее Абраменко рассказал, что его звали в Россию.