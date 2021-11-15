Олимпийский чемпион Абраменко после хейта в сети обратился к украинским военным (видео)
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Спортсмен записал видеообращение на украинском языке.
Олимпийский чемпион 2018 года в фристайле (акробатика) украинец Александр Абраменко после скандального интервью решил уточнить свою позицию по войне на Донбассе.
Об этом спортсмен рассказал в комментарии для Военного телевидения, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в Facebook.
Фристайлист, который также является гражданским работником ВСУ, заявил, что его слова в интервью ua.tribuna.com были перекручены журналистами. Абраменко отметил, что понимает все, что происходит на Донбассе, назвав Россию страной-агресором. Также Александр обратился к украинским военным и пожелал им вернуться домой живыми.
"Некоторые моменты были освещены, не так, как я считаю. Конечно, я понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Осветили так, будто бы я не понимаю, что происходит. Я понимаю, все, что я мог бы сказать, могло быть неправильно воспринято и использовано РФ в пропагандистских целях", — заявил Абраменко.
В скандальном интервью Абраменко также заявил, что не хотел вакцинироваться.
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