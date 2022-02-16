Повне фіаско України у біатлоні: результати жіночої естафети

Команда України знов залишилася без медалей.

У середу, 16 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбулися жіночі естафетні перегони. Українські біатлоністки посіли 7 місце.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор-2022.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Жіночі естафетні перегони 4х6 км виграли шведки, друге місце посіли представниці Олімпійського комітету Росії (ОКР), а німкені стали третіми. Збірна України ( Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Олена Білосюк ) посіла сьому позицію. Відзначимо, провалила свій етап лідер нашої команди Джима, яка забігла на штрафне коло після стрільби лежачи. Надалі відіграти відставання українкам не вдалося.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Пекіні залишилося провести лише дві гонки — чоловічий та жіночий мас-старт. З розкладом біатлону на ОІ-2022 можна ознайомитись у нас на сайті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чоловіча естафета на Іграх-2022 завершилася зі скандалом. Російський коментатор Дмитро Губернієв звинуватив режисера трансляції у русофобії. Крім того, у РФ зазначили, що українці активно махали прапором під час фінішу спортсмена зі збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР).

16 лютого на Олімпіаді в Пекіні вже розіграли кілька комплектів нагород.