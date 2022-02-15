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Режисера біатлонної трансляції на Олімпіаді звинуватили у русофобії

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Дмитро Губернієв та Едуард Латипов Новина оновлена 15 лютого 2022, 11:28
Дмитро Губернієв та Едуард Латипов

Втрата "золота" вдарила по росіянах.

Відомий російський коментатор Дмитро Губернієв після чоловічої естафети (біатлон), де збірна Олімпійського комітету Росії (ОКР) на останньому вогневому рубежі втратила перемогу, поскаржився на режисера трансляції Олімпійських Ігор-2022.

Відповідний коментар журналіста доступний на сайті "Чемпіонат".

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Річ у тому, що, на думку Губернієва, австрійський режисер рідко показував у кадрі російських спортсменів, які лідирували протягом більшої частини перегонів. При цьому Дмитро назвав дії австрійця русофобськими.

"Показ естафети — непрофесійна й упереджена робота австрійського режисера. Абсолютно русофобська та огидна робота", — заявив Губернієв.

До речі, у коментарях до публікації користувачі заперечили Дмитру, зазначивши, що режисер показував запеклу боротьбу біатлоністів, а не росіян, які більшу частину перегонів провели на самоті.

Додамо, що збірна України не зуміла нав’язати боротьбу за медалі в естафеті, фінішувавши на дев’ятій сходинці. Перемогу в гонці здобули норвежці, французи стали другим, а команда ОКР — третьою.

15 лютого на Іграх у Пекіні відбувається 11-й медальний день. З результатами фіналів можна ознайомитись у нашій трансляції.

Теги:
#Біатлон #Олімпіада 2022
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