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Біатлон та сноуборд: пряма трансляція 11-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Біатлон на Олімпіаді Новина оновлена 14 лютого 2022, 23:21
Біатлон на Олімпіаді

Україна сподівається на успіх біатлоністів у естафеті.

У вівторок, 15 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться 11-й ігровий день, який подарує шанувальникам спорту медальні змагання у 9 дисциплінах.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію ігрового дня.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

15 лютого визначаться олімпійські чемпіони у сноуборді, гірськолижному спорті, біатлоні, ковзанярському спорті, лижному двоборстві, фрістайлі та бобслеї. Через сильні морози біатлонну естафету у чоловіків перенесли на більш ранній час. Саме з біатлоном Україна пов’язує головні надії на медаль, щоправда, ймовірність цього невелика.

Розклад та результати змагань на Олімпійських іграх у Пекіні 15 лютого (оновлюється)

Медальні змагання:

  • 3:30. Сноуборд, бігейр, жінки.
  • 3:30. Фрістайл, слоупстайл, жінки.
  • 5:00. Гірськолижний спорт, швидкісний спуск, жінки.
  • 7:00. Сноуборд, бігейр, чоловіки.
  • 8:30. Біатлон, естафета, чоловіків.
  • 10:28. Ковзанярський спорт, командна гонка переслідування, жінки.
  • 10:47. Ковзанярський спорт, командна гонка переслідування, чоловіки.
  • 12:30. Лижне двоборство, HS-140 + гонка на 10 км.
  • 15:50. Бобслей, чоловіки, двійки, 4 спроба.

Виступи українців:

  • 08:30. Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний: біатлон (естафета).
  • 09:00. Дмитро Мазурчук: лижне двоборство (стрибки з трампліна, пробний етап)
  • 10.00. Дмитро Мазурчук: лижне двоборство (стрибки з трампліна, загальний етап)
  • 12:00. Анастасія Шаботова: фігурне катання (коротка програма)
  • 13.00. Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк: фрістайл (лижна акробатика, кваліфікація).
  • 13.00. Дмитро Мазурчук: лижне двоборство (лижні перегони)

Нагадаємо, 14 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні було розіграно всього 4 комплекти нагород, проте запам’ятався цей ігровий день насамперед рішенням Спортивного арбітражного суду щодо російської фігуристки Каміли Валієвої. У США жорстко розкритикували цей вердикт, а у РФ заступилися за співвітчизницю. Скандал зрикошетив навіть в українського коментатора.

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#Олімпіада 2022
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