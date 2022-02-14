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Биатлон и сноуборд: прямая трансляция 11-го игрового дня на Олимпиаде в Пекине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Биатлон на Олимпиаде Новость обновлена 14 февраля 2022, 23:21
Биатлон на Олимпиаде

Украина надеется на успех биатлонистов в эстафете.

Во вторник, 15 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится 11-й игровой день, который подарит любителям спорта медальные соревнования в 9 дисциплинах.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игрового дня.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

15 февраля определятся олимпийские чемпионы в сноуборде, горнолыжном спорте, биатлоне, конькобежном спорте, лыжном двоеборье, фристайле и бобслее. Из-за сильных морозов биатлонную эстафету у мужчин перенесли на более раннее время. Именно с биатлоном Украина связывает главные надежды на медаль, правда, вероятность этого невелика.

Расписание и результаты соревнований на Олимпийских играх в Пекине 15 февраля (обновляется)

Медальные соревнования:

  • 3:30. Сноуборд, биг-эйр, женщины.
  • 3:30. Фристайл, слоупстайл, женщины.
  • 5:00. Горнолыжный спорт, скоростной спуск, женщины.
  • 7:00. Сноуборд, биг-эйр, мужчины.
  • 8:30. Биатлон, эстафета, мужчины.
  • 10:28. Конькобежный спорт, командная гонка преследования, женщины.
  • 10:47. Конькобежный спорт, командная гонка преследования, мужчины.
  • 12:30. Лыжное двоеборье, HS-140 + гонка на 10 км.
  • 15:50. Бобслей, мужчины, двойки, 4-я попытка.

Выступления украинцев:

  • 08:30. Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный: биатлон (эстафета).
  • 09:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (прыжки с трамплина, пробный этап).
  • 10:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (прыжки с трамплина, общий этап).
  • 12:00. Анастасия Шаботова: фигурное катание (короткая программа).
  • 13:00. Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк: фристайл (лыжная акробатика, квалификация).
  • 13:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (лыжные гонки).

Напомним, 14 февраля на Олимпийских играх в Пекине было разыграно всего 4 комплекта наград, однако запомнился этот игровой день в первую очередь решением Спортивного арбитражного суда касательно российской фигуристки Камилы Валиевой. В США жестко раскритиковали данный вердикт, а в РФ заступились за соотечественницу. Скандал срикошетил даже в украинского комментатора.

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