Биатлон и сноуборд: прямая трансляция 11-го игрового дня на Олимпиаде в Пекине
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Украина надеется на успех биатлонистов в эстафете.
Во вторник, 15 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится 11-й игровой день, который подарит любителям спорта медальные соревнования в 9 дисциплинах.
"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игрового дня.
ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
15 февраля определятся олимпийские чемпионы в сноуборде, горнолыжном спорте, биатлоне, конькобежном спорте, лыжном двоеборье, фристайле и бобслее. Из-за сильных морозов биатлонную эстафету у мужчин перенесли на более раннее время. Именно с биатлоном Украина связывает главные надежды на медаль, правда, вероятность этого невелика.
Расписание и результаты соревнований на Олимпийских играх в Пекине 15 февраля (обновляется)
Медальные соревнования:
- 3:30. Сноуборд, биг-эйр, женщины.
- 3:30. Фристайл, слоупстайл, женщины.
- 5:00. Горнолыжный спорт, скоростной спуск, женщины.
- 7:00. Сноуборд, биг-эйр, мужчины.
- 8:30. Биатлон, эстафета, мужчины.
- 10:28. Конькобежный спорт, командная гонка преследования, женщины.
- 10:47. Конькобежный спорт, командная гонка преследования, мужчины.
- 12:30. Лыжное двоеборье, HS-140 + гонка на 10 км.
- 15:50. Бобслей, мужчины, двойки, 4-я попытка.
Выступления украинцев:
- 08:30. Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный: биатлон (эстафета).
- 09:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (прыжки с трамплина, пробный этап).
- 10:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (прыжки с трамплина, общий этап).
- 12:00. Анастасия Шаботова: фигурное катание (короткая программа).
- 13:00. Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк: фристайл (лыжная акробатика, квалификация).
- 13:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (лыжные гонки).
Напомним, 14 февраля на Олимпийских играх в Пекине было разыграно всего 4 комплекта наград, однако запомнился этот игровой день в первую очередь решением Спортивного арбитражного суда касательно российской фигуристки Камилы Валиевой. В США жестко раскритиковали данный вердикт, а в РФ заступились за соотечественницу. Скандал срикошетил даже в украинского комментатора.
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