Биатлон и сноуборд: прямая трансляция 11-го игрового дня на Олимпиаде в Пекине

Украина надеется на успех биатлонистов в эстафете.

Во вторник, 15 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится 11-й игровой день, который подарит любителям спорта медальные соревнования в 9 дисциплинах.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игрового дня.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

15 февраля определятся олимпийские чемпионы в сноуборде, горнолыжном спорте, биатлоне, конькобежном спорте, лыжном двоеборье, фристайле и бобслее. Из-за сильных морозов биатлонную эстафету у мужчин перенесли на более раннее время. Именно с биатлоном Украина связывает главные надежды на медаль, правда, вероятность этого невелика.

Расписание и результаты соревнований на Олимпийских играх в Пекине 15 февраля (обновляется)

Медальные соревнования:

3:30. Сноуборд, биг-эйр, женщины.

3:30. Фристайл, слоупстайл, женщины.

5:00. Горнолыжный спорт, скоростной спуск, женщины.

7:00. Сноуборд, биг-эйр, мужчины.

8:30. Биатлон, эстафета, мужчины.

10:28. Конькобежный спорт, командная гонка преследования, женщины.

10:47. Конькобежный спорт, командная гонка преследования, мужчины.

12:30. Лыжное двоеборье, HS-140 + гонка на 10 км.

15:50. Бобслей, мужчины, двойки, 4-я попытка.

Выступления украинцев:

08:30. Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный: биатлон (эстафета).

09:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (прыжки с трамплина, пробный этап).

10:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (прыжки с трамплина, общий этап).

12:00. Анастасия Шаботова: фигурное катание (короткая программа).

13:00. Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк: фристайл (лыжная акробатика, квалификация).

13:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (лыжные гонки).

Напомним, 14 февраля на Олимпийских играх в Пекине было разыграно всего 4 комплекта наград, однако запомнился этот игровой день в первую очередь решением Спортивного арбитражного суда касательно российской фигуристки Камилы Валиевой. В США жестко раскритиковали данный вердикт, а в РФ заступились за соотечественницу. Скандал срикошетил даже в украинского комментатора.