Биатлон на Олимпиаде в Пекине: организаторы перенесли эстафету

Гонка пройдет раньше, чем планировалось.

Организаторы изменили расписание мужской эстафеты (биатлон) на Олимпийских играх в Пекине из-за сильных морозов.

Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Изначально мужская эстафета должна была состояться 15 февраля в 11:00 по киевскому времени, однако ближе к намеченному старту стало понятно, что спортсменам придется соревноваться при температурах ниже -15°C. Поэтому организаторы предложили сместить гонку по времени, когда не будет так холодно. В итоге, по информации официального сайта Игр-2022, гонка состоится 15 февраля, начало — в 8:30 по киевскому времени.

Напомним, Украину в мужской эстафете представят: Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный. К слову, Пидручный неплохо проявил себя в спринте (13-е место) и в гонке преследования (13-я позиция), которые состоялись накануне

С полным расписанием всех биатлонных гонок на Олимпиаде в Пекине можно ознакомиться у нас на сайте.

14 февраля на Играх в Пекине проходит 10-й соревновательный день.