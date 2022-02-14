Біатлон на Олімпіаді у Пекіні: організатори перенесли естафету

Перегони пройдуть раніше, ніж планувалося.

Організатори змінили розклад чоловічої естафети (біатлон) на Олімпійських іграх у Пекіні через сильні морози.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної спілки біатлоністів (IBU).

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Спочатку чоловіча естафета мала початися 15 лютого об 11:00 за київським часом, проте ближче до наміченого старту стало зрозуміло, що спортсменам доведеться змагатися за температури нижче -15°C. Тому організатори запропонували змістити гонку за часом, коли не буде так холодно. У підсумку, за інформацією офіційного сайту Ігор-2022, перегони відбудуться 15 лютого, початок — о 8:30 за київським часом.

Нагадаємо, Україну в чоловічій естафеті представлять: Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко та Дмитро Підручний. До речі, Підручний непогано проявив себе у спринті (13-те місце) та у гонці переслідування (13-та позиція), які відбулися напередодні

З повним розкладом усіх біатлонних перегонів на Олімпіаді у Пекіні можна ознайомитись у нас на сайті.

14 лютого на Іграх у Пекіні проходить 10-й змагальний день.