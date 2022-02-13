Фігурне катання та бобслей: пряма трансляція 10-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні

На Іграх пройде "короткий" день.

У понеділок, 14 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні пройде 10-й ігровий день, в рамках якого буде розіграно лише 4 комплекти нагород.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію ігрового дня.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Від України за медалі боротимуться бобслеїстка Лідія Гунько, фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін у танцях на льоду та фрістайлістки Ольга Полюк та Анастасія Новосад. До речі, Новосад зможе виступити на змаганнях, якщо у день стартів здасть негативний тест на коронавірус. Додамо, через коронавірус збірна України з фрістайлу не зуміла виступити в міксті. Крім того, 14 лютого відбудуться командні змагання серед "літаючих лижників".

Розклад та результати змагань на Олімпійських іграх у Пекіні 14 лютого (оновлюється)

Медальні змагання:

03:15. Фігурне катання, танці на льоду, довільний танець.

05:00. Бобслей, одинаки, жінки.

14.00. Фрістайл, акробатика, жінки.

14:06. Стрибки на лижах з трампліна, командні змагання, чоловіки.

Виступи українців:

03:15. Фігурне катання. Танці на льоду, довільний танець. Олександра Назарова та Максим Нікітін.

03:30. Бобслій. Жінки. Монобоб, третій та четвертий заїзди. Лідія Гунько.

09:00. Фрістайл. Лижна акробатика, кваліфікація. Жінки. Ольга Полюк, Анастасія Новосад

13.00. Фрістайл. Лижна акробатика, фінал. Жінки. Ольга Полюк, Анастасія Новосад – у разі подолання кваліфікації.

"Телеграф" нагадує, що у попередній ігровий день відбулися дві біатлонні гонки, які не принесли Україні медалей. До речі, жіноча гонка переслідування завершилися досить драматично.