Покарання для українця за плакат та розчарування у біатлоні: як пройшов 9-й день на Олімпіаді
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Українці знову лишилися без нагород.
У неділю, 13 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбувся 9-й медальний день, у рамках якого було розіграно сім комплектів нагород.
"Телеграф" підбиває підсумки 9-го дня змагання.
Медальні очікування українців у біатлоні не справдилися. Юлія Джима та Дмитро Підручний мали непогані шанси зачепитися за нагороди після спринтів, проте українських спортсменів знову підвела стрілянина. А Ірина Петренко взагалі отримала штраф у дві хвилини, пробігши на один штрафний круг менше.
Плакат українського скелетоніста Владислава Гераскевича: "Ні війні в Україні" отримав реакцію з боку Міжнародного олімпійського комітету. У МОК поспілкувалися з Владиславом та його командою, а також зазначили, що на Олімпіаді не місце політичним акціям. Українського спортсмена не буде покарано!
Результати українців 13 лютого:
- Лідія Гунько посіла 20-е місце у монобобі за підсумками 2-го заїзду.
- У перегонах переслідування Юлія Джима посіла 13 місце, Анастасія Меркушина – 25, а та Ірина Петренко 55.
- Дмитро Підручний посів 13 місце у перегонах переслідування, Артем Прима — 18, а Антон Дудченко — 23.
Олімпійськими чемпіонами 13 лютого стали швейцарський гірськолижник Марко Одерматт у гігантському слаломі, чоловіча збірна ОКР з лижних гонок в естафеті, норвезька біатлоністка Марте Рейселанд у гонці переслідування, французький біатлоніст Кентен Фійон- Майє у гонці переслідування, жіноча збірна Нідерландів з шорт-треку в естафеті на 3000 м, угорський шорт-трекіст Лю Шаолінь на дистанції 500 метрів та американська ковзанярка Ерін Джексон на дистанції 500 м.
Тим часом лідерство у медальному заліку перехопила збірна Норвегії.
"Телеграф" вів онлайн-трансляцію 9-го дня Ігор-2022. Нагадаємо, в жіночих перегонах переслідування на фініші сталася справжня драма.
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