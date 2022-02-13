Покарання для українця за плакат та розчарування у біатлоні: як пройшов 9-й день на Олімпіаді

Українці знову лишилися без нагород.

У неділю, 13 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбувся 9-й медальний день, у рамках якого було розіграно сім комплектів нагород.

"Телеграф" підбиває підсумки 9-го дня змагання.

Медальні очікування українців у біатлоні не справдилися. Юлія Джима та Дмитро Підручний мали непогані шанси зачепитися за нагороди після спринтів, проте українських спортсменів знову підвела стрілянина. А Ірина Петренко взагалі отримала штраф у дві хвилини, пробігши на один штрафний круг менше.

Плакат українського скелетоніста Владислава Гераскевича: "Ні війні в Україні" отримав реакцію з боку Міжнародного олімпійського комітету. У МОК поспілкувалися з Владиславом та його командою, а також зазначили, що на Олімпіаді не місце політичним акціям. Українського спортсмена не буде покарано!

Результати українців 13 лютого:

Лідія Гунько посіла 20-е місце у монобобі за підсумками 2-го заїзду.

У перегонах переслідування Юлія Джима посіла 13 місце, Анастасія Меркушина – 25, а та Ірина Петренко 55.

Дмитро Підручний посів 13 місце у перегонах переслідування, Артем Прима — 18, а Антон Дудченко — 23.

Олімпійськими чемпіонами 13 лютого стали швейцарський гірськолижник Марко Одерматт у гігантському слаломі, чоловіча збірна ОКР з лижних гонок в естафеті, норвезька біатлоністка Марте Рейселанд у гонці переслідування, французький біатлоніст Кентен Фійон- Майє у гонці переслідування, жіноча збірна Нідерландів з шорт-треку в естафеті на 3000 м, угорський шорт-трекіст Лю Шаолінь на дистанції 500 метрів та американська ковзанярка Ерін Джексон на дистанції 500 м.

Тим часом лідерство у медальному заліку перехопила збірна Норвегії.

"Телеграф" вів онлайн-трансляцію 9-го дня Ігор-2022. Нагадаємо, в жіночих перегонах переслідування на фініші сталася справжня драма.